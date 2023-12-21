Возвращалась с "отдыха" в российском лагере: в поезде умер ребенок с Луганщины (фото)

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что около 60 подростков имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп типа А.

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В поезде "Томск-Адлер" умерла 12-летняя девушка из оккупированной части Луганской области, которая возвращалась после отдыха в детском лагере "Олимпийская ребячка" под Тюменью. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, ночью поступило сообщение, что на поезде, следовавшем из Тюмени через Саратовскую область, несколько детей обратились за медицинской помощью из-за повышения температуры.

Бусаргин добавил, что дети возвращались из лагеря в составе группы из 125 человек в сопровождении взрослых.

"Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию, всех осмотрели врачи", — говорится в сообщении.

Власти приняли решение встретить детей в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и "проверить наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь".

У детей подтвердили грипп А

Сейчас, как отметил губернатор, подростков осматривают медики. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп типа А.

"Состояние у всех удовлетворительное, им оказывается вся необходимая помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", — отметил Бусаргин.

В поезде умер ребенок

По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, во время движения поезда умерла одна из детей — 12-летняя девочка.

"Причины и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы", — добавляет губернатор.

Как сообщает ASRTA, речь идет о Веронике Ю., у которой утром 20 декабря поднялась температура до 39 градусов, ребенку дали жаропонижающее. Уже вечером девочка потеряла сознание и умерла.

Напомним, ранее в социальных сетях сообщили, что во временно оккупированном Крыму школьники донесли на учительницу за песню на украинском языке, которую она спела в автобусе. Женщину задержали и заставили извиняться на камеру.