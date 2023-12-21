В Крыму школьники "донесли" на учительницу за украинские песни: женщину задержали (видео)

По информации в местном Telegram-канале, на своих уроках преподаватель химии включала детям "нацистские песни, гимн Украины, в социальных сетях писала Крым — это Украина, ждала ВСУ, оскорбляла армию, страну и президента".

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Во временно оккупированном Крыму школьники донесли на учительницу за песню на украинском языке, которую она спела в автобусе. Женщину задержали и заставили извиняться на камеру. Об этом сообщает "Крымский СМЕРШ" в Telegram.

По информации в заметке, речь идет об учительнице химии Муромской школы Белогорского района в Крыму Расуловой Линаре Шухратовой.

На опубликованных кадрах из поездки в школьном автобусе Линара пыталась петь гимн Украины и "Червону калину", а школьники "перебивали" ее гимном Российской Федерации.

По информации в местном Telegram-канале, на своих уроках учительница химии включала детям "нацистские песни, гимн Украины, в социальных сетях писала Крым — это Украина, ждала ВСУ, оскорбляла армию, страну и президента".

"Я думаю, она больше никогда не должна преподавать в России, лишить гражданства и отправить в "Салорейх", — написал администратор канала.

Позже "Крымский СМЕРШ" опубликовал видеозапись с задержания Линары, а затем и кадры, где учительница приносит извинения.

Кроме того, на канале появилась публикация о том, что преподавательницу химии уволили из школы.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге прихожане церкви "Миссия Свет Христа" маршировали под песню о баллистических ракетах и сверхзвуковых самолетах РФ.

Также ранее в ЦНС сообщали, что россияне усилили репрессии подростков в оккупации. По информации подполья, во время бесед молодым людям предлагают сдавать "нелояльных" к так называемой власти сверстников и рассказывают об уголовных статьях, которые могут быть применены к ним.