В Севастополе девушку заставили извиняться за татуировку "Крим - Це Україна" (фото)
Ксения Голубенко сделал своим клиентам татуировки в виде карты Украины, желто-голубого сердца и надписи "Крим — це Україна". Мастера тату сторонники "русского мира" заставили извиняться на камеру. Также росСМИ сообщают о том, что полиция завела на татуировщицу административное дело.
В Симферополе местную жительницу начали травить за то, что она сделала клиенту татуировку с надписью "Крим — це Україна". Об этом сообщило росСМИ "Медиазона".
Кроме рисунка на коже с надписью о Крыме, Ксения Голубенко сделала своим клиентам татуировки в виде желто-синего сердца, карты Украины и патриотических надписей на украинском языке.
За девушкой сразу начали "охоту" сторонники российской оккупации. В Телеграм-канале "Крымский Смерш" они опубликовали фото работ мастера и данные о ее страницах в соцсетях. Кроме того, они призвали всячески травить Ксению за сделанные клиентам татуировки.
24 марта на этом канале появилось видео с Ксенией Голубенко. Девушку заставили извиниться за свою позицию на камеру.
"Я, Голубенко Ксения Игоревна, "набила" работу "Крим це Україна", разместила ее в социальных сетях, за что искренне каюсь. Я прошу прощения у всех граждан Российской Федерации и армии России. Готова понести наказание и поддерживаю специальную военную операцию", — сказала тату-мастер.
Кроме того, по информации росСМИ девушку также задержала "полиция". В райотделе на Голубенко составили административный протокол за "дискредитацию российской армии".
Напомним, 19 марта росСМИ написали о том, что мужчина заявил в полицию из-за скамейки в детском саду. В Ставропольском крае РФ в полицию обратился пенсионер, обеспокоенный цветными лавками в одном из местных детсадов. Он увидел в этом пропаганду ЛГБТ.
Кроме того, мы писали о том, что в ноябре 2021 года неизвестные раскрасили в цвета украинского флага памятники первому президенту Юзефу Пилсудскому и воинам-легионерам в Кракове. Тогда этим инцидентом занялась полиция.