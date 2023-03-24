В Севастополе девушку заставили извиняться за татуировку "Крим - Це Україна" (фото)

Ксения Голубенко сделал своим клиентам татуировки в виде карты Украины, желто-голубого сердца и надписи "Крим — це Україна". Мастера тату сторонники "русского мира" заставили извиняться на камеру. Также росСМИ сообщают о том, что полиция завела на татуировщицу административное дело.

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В Симферополе местную жительницу начали травить за то, что она сделала клиенту татуировку с надписью "Крим — це Україна". Об этом сообщило росСМИ "Медиазона".

Кроме рисунка на коже с надписью о Крыме, Ксения Голубенко сделала своим клиентам татуировки в виде желто-синего сердца, карты Украины и патриотических надписей на украинском языке.

За девушкой сразу начали "охоту" сторонники российской оккупации. В Телеграм-канале "Крымский Смерш" они опубликовали фото работ мастера и данные о ее страницах в соцсетях. Кроме того, они призвали всячески травить Ксению за сделанные клиентам татуировки.

24 марта на этом канале появилось видео с Ксенией Голубенко. Девушку заставили извиниться за свою позицию на камеру.

"Я, Голубенко Ксения Игоревна, "набила" работу "Крим це Україна", разместила ее в социальных сетях, за что искренне каюсь. Я прошу прощения у всех граждан Российской Федерации и армии России. Готова понести наказание и поддерживаю специальную военную операцию", — сказала тату-мастер.

Кроме того, по информации росСМИ девушку также задержала "полиция". В райотделе на Голубенко составили административный протокол за "дискредитацию российской армии".

Работы Ксении Голубенко из Симферополя Работы Ксении Голубенко из Симферополя Работы Ксении Голубенко из Симферополя Работы Ксении Голубенко из Симферополя

Напомним, 19 марта росСМИ написали о том, что мужчина заявил в полицию из-за скамейки в детском саду. В Ставропольском крае РФ в полицию обратился пенсионер, обеспокоенный цветными лавками в одном из местных детсадов. Он увидел в этом пропаганду ЛГБТ.

Кроме того, мы писали о том, что в ноябре 2021 года неизвестные раскрасили в цвета украинского флага памятники первому президенту Юзефу Пилсудскому и воинам-легионерам в Кракове. Тогда этим инцидентом занялась полиция.