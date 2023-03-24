У Севастополі дівчину змусили вибачатися за татуювання "Крим — Це Україна" (фото)

Ксенія Голубенко зробила своїм клієнтам татуювання у вигляді карти України, жовто-блакитного серця та надписом "Крим — це Україна". Майстра тату прихильники "російського миру" змусили вибачатися на камеру. Також росЗМІ повідомляють про те, що поліція завела на татуювальницю адміністративну справу.

Related video

У Сімферополі місцеву мешканку почали цькувати за те, що вона зробила клієнту татуювання з надписом "Крим — це Україна". Про це повідомило РосЗМІ "Медіазону".

Окрім малюнка на шкірі з надписом про Крим, Ксенія Голубенко зробила своїм клієнтам татуювання у вигляді жовто-синього серця, карти України та патріотичних надписів українською мовою.

За дівчиною одразу розпочали "полювання" прихильники російської окупації. У Телеграм-каналі "Кримський Смерш" вони опублікували фото робіт майстра та дані про її сторінки в соцмережах. Крім того, вони закликали всіляко цькувати Ксенію за зроблені клієнтам татуювання.

24 березня на цьому каналі з'явилося відео із Ксенією Голубенко. Дівчину змусили вибачитись за свою позицію на камеру.

"Я, Голубенко Ксенія Ігорівна, "набила" роботу "Крим це Україна", розмістила її в соціальних мережах, за що щиро каюся. Я перепрошую у всіх громадян Російської Федерації та армії Росії. Готова понести покарання та підтримую спеціальну воєнну операцію", — сказала тату-майстер.

Крім того, за інформацією росЗМІ, дівчину також затримала "поліція". У райвідділі на Голубенко склали адміністративний протокол за "дискредитацію російської армії".

Роботи Ксенії Голубенко із Сімферополя Роботи Ксенії Голубенко із Сімферополя Роботи Ксенії Голубенко із Сімферополя Роботи Ксенії Голубенко із Сімферополя

Нагадаємо, 19 березня росЗМІ написали про те, що чоловік заявив у поліцію через лавку в дитячому садку. У Ставропольському краї РФ до поліції звернувся пенсіонер, стурбований кольоровими лавками в одному з місцевих дитсадків. Він побачив у цьому пропаганду ЛГБТ.

Крім того, ми писали про те, що у листопаді 2021 року невідомі розфарбували у кольори українського прапора пам'ятники першому президентові Юзефу Пілсудському та воїнам-легіонерам у Кракові. Тоді цим інцидентом зайнялася поліція.