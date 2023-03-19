Вбачив пропаганду ЛГБТ: у РФ чоловік заявив до поліції через лавку у дитсадку

Через скаргу пенсіонера на кольори лавки в навчальний заклад наскочили з перевірками контролюючи органи, повідомляють росЗМІ.

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У Ставропольському краї РФ до поліції звернувся пенсіонер, якого занепокоїли кольорові лавки в одному із місцевих дитсадків. Він вбачив у цьому пропаганду ЛГБТ. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Обережно, новини", власницею якого є російська телеведуча Ксенія Собчак.

Зазначається, що 65-річний місцевий житель Єсентуків Микола Г. йшов містом і коли проходив повз дитсадок, йому на очі потрапили лавки на території дошкільного закладу і викликали обурення.

"Чоловік ішов своїм містом, на вулиці Долина Роз його шлях ліг повз дошкільний заклад. Погляд пенсіонера зачепився за різнокольорові ворота і лавочки на території дитячого садка "Зоряночка". Все це нагадало Миколі кольори ЛГБТ і громадянин поспішив доповісти про це силовикам", — йдеться у повідомленні.

Через скаргу пенсіонера на кольори лавки в навчальний заклад наскочили з перевірками контролюючи органи.

Раніше Фокус повідомляв, що у російських школах запроваджують вивчення мов країн Африки. В якості додаткових мов почнуть викладати суахілі і амхарську, чого не було навіть у часи Радянського Союзу.

У РФ у Санкт-Петербурзі силовики затримали хлопця, який стояв із плакатом, на якому був намальований Кіт Леопольд і написана фраза "Друзі, живімо дружно". Поліціянти одразу відібрали у хлопця плакат, потім знову віддали, щоб зробити доказову світлину, потім знову забрали, а потім повели пікетувальника до автозаку.