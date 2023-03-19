Увидел пропаганду ЛГБТ: в РФ мужчина заявил в полицию из-за скамейки в детском саду

Из-за жалобы пенсионера на цвет скамейки в учебное учреждение заявились с проверками контролирующие органы, сообщают росСМИ.

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В Ставропольском крае РФ в полицию обратился пенсионер, обеспокоенный цветными лавками в одном из местных детсадов. Он увидел в этом пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщают в телеграм-канале "Осторожно, новости", владелицей которого является российская телеведущая Ксения Собчак.

Отмечается, что 65-летний местный житель Ессентуков Николай Г. шел по городу и когда проходил мимо детсада, ему на глаза попали скамейки на территории дошкольного учреждения и вызвали возмущение.

"Муж шел своим городом, на улице Долина Роз его путь лег мимо дошкольного учреждения. Взгляд пенсионера зацепился за разноцветные ворота и лавочки на территории детского сада "Зоряночка". Все это напомнило Николаю цвета ЛГБТ и гражданин поспешил доложить об этом силовикам", — идет в сообщении.

Из-за жалобы пенсионера на цвет скамейки в учебное учреждение заявились с проверками контролирующие органы.

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