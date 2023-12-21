В Криму школярі "донесли" на вчительку за українські пісні: жінку затримали (відео)

За інформацією у місцевому Telegram-каналі, на своїх уроках викладачка хімії вмикала дітям "нацистські пісні, гімн України, у соціальних мережах писала Крим — це Україна, чекала на ЗСУ, ображала армію, країну та президента".

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У тимчасово окупованому Криму школярі донесли на вчительку за пісню українською мовою, яку вона заспівала у автобусі. Жінку затримали та змусили вибачатися на камеру. Про це повідомляє "Крымский СМЕРШ" у Telegram.

За інформацією у дописі, йдеться про вчительку хімії Муромської школи Білогірського району у Криму Расулову Лінару Шухратову.

На опублікованих кадрах з поїздки у шкільному автобусі Лінара намагалася співати гімн України та "Червону калину", а школярі "перебивали" її гімном Російської Федерації.

За інформацією у місцевому Telegram-каналі, на своїх уроках вчителька хімії вмикала дітям "нацистські пісні, гімн України, у соціальних мережах писала Крим — це Україна, чекала на ЗСУ, ображала армію, країну та президента".

"Я думаю, вона більше ніколи не повинна викладати в Росії, позбавити громадянства і відправити до "Салорейха", — написав адміністратор каналу.

Пізніше "Крымский СМЕРШ" опублікував відеозапис із затримання Лінари, а згодом й кадри, де вчителька приносить вибачення.

Крім того, на каналі зʼявилася публікація про те, що викладачку хімії звільнили зі школи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі парафіяни церкви "Місія Світло Христа" марширували під пісню про балістичні ракети й надзвукові літаки РФ.

Також раніше в ЦНС повідомляли, що росіяни посилили репресії підлітків в окупації. За інформацією підпілля, під час бесід молодим людям пропонують здавати "нелояльних" до так званої влади однолітків і розповідають про кримінальні статті, які можуть бути застосовані до них.