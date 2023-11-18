"Щоб нести благу звістку": у РФ парафіяни церкви п'ятидесятників заспівали про ракети (відео)

Старший пастор церкви "Місія Світло Христа" Ольга Голікова виконала пісню "Ми — велика країна", в якій прославляється російська зброя.

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У російському Санкт-Петербурзі парафіяни церкви "Місія Світло Христа" марширували під пісню про балістичні ракети й надзвукові літаки РФ. Відео з виступом опублікували на Telegram-каналі Logos.

Повідомляють, що пісню "Ми — велика країна" виконала старший пастор Ольга Голікова. Під її спів марширували парафіяни з прапорами РФ.

"Ми беремо, Господь, цю злітну смугу. Ми піднімаємося Твоїми балістичними ракетами, ми піднімаємося Твоїми, Господи, літаками надзвуковими, щоб нести благу звістку про те, що Росія для Христа!" — заспівала Голікова.

Виступ у церкві "Місія Світло Христа"

Як ідеться на сайті церкви "Місія Світло Христа", установу було засновано 2015 року. Головним пастором є Ольга Голікова, доктор богослов'я Інтернаціонального Університету Грейса. Також закінчила Санкт-Петербурзьку Богословську Академію. Голікова написала книгу "Росія для Христа" з підзаголовком "Практичний посібник для воїнів Христа"

"Росія для Христа", Ольга Голікова Фото: Церковь "Миссия Свет Христа"

Нагадаємо, що раніше в ЦНС повідомляли, що росіяни посилили репресії підлітків в окупації. За інформацією підпілля, під час бесід молодим людям пропонують здавати "нелояльних" до так званої влади однолітків і розповідають про кримінальні статті, які можуть бути застосовані до них.