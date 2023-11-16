"Вчиняють психологічний тиск": росіяни посилили репресії підлітків в окупації, — ЦНС

За інформацією підпілля, під час бесід молодим людям пропонують здавати "нелояльних" до так званої влади однолітків та розповідають про кримінальні статті, які можуть бути застосовані до них.

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Співробітники слідчого управління Російської Федерації проводять рейди по навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області в пошуках інформаторів. Про це 15 листопада повідомили в Центрі націанального спротиву (ЦНС)

"Росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам Оборони України у звільненні їх рідного краю. Спадкоємці "чекістів" обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди", — йдеться у повідомленні ЦНС.

За інформацією підпілля, під час таких бесід студентам пропонують здавати "нелояльних" до так званої влади однокурсників. Зокрема молодим людям розповідають про кримінальні статті, які можуть бути застосовані до них й попереджають про "наслідки", тобто вчиняють психологічний тиск.

Ситуація у Херсонській області

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06.00 16 листопада 2023 року, на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Місцева влада повідомляє, що за минулу добу в Херсонській області ЗС РФ здійснили 94 обстріли, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, БПЛА та авіації.

"По місту Херсон противник випустив 45 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі. Одна людина дістала поранення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що на ТОТ знищили практично всі українські книги. За даними підпілля, противник продовжує залишати Луганську та Донецьку області без української культури. Забороняється вся література, яка була випущена в період з 1994 по 2021 рік.