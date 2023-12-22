Скрывала командиров ХАМАС: Израиль разрушил сеть туннелей в Газе

По данным журналистов, высшие должностные лица ХАМАСа скрывались в этой сети туннелей, когда террористическая группировка начала наступление на юг Израиля 7 октября.

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Армия обороны Израиля объявила о разрушении масштабной сети туннелей ХАМАС, расположенной под Палестинской площадью в городе Газа. Об этом сообило издание The Times of Israel.

В соответствии с заявлением военных, высокопоставленные члены ХАМАСа находились в этой системе туннелей, когда террористическая группировка начала свое наступление на юг Израиля 7 октября.

Подземная структура соединяла дома, офисы и укрытия высокопоставленных членов ХАМАСа, включая недосягаемого лидера военного крыла террористической группировки Мухаммеда Дейфа, а также влиятельного представителя ХАМАСа в секторе Газа Яхьи Синвара.

Армия обороны Израиля сканировала тоннели и получала из них разведывательную информацию в течение последних дней, говорится в сообщении.

Военные заявили, что туннели разрушили элитное инженерное подразделение "Яхалом" и 401-я бронетанковая бригада.

Война в секторе Газа и предложение перемирия

Израиль предложил ХАМАСу условия перемирия на одну неделю, как сообщило издание Axios, чтобы заставить освободить около 40 заложников. Согласно предложению Израиля, как говорилось в сообщении, в группу освобожденных должны войти женщины. Также это касается мужчин в возрасте от 60 лет, больных или тяжело раненых заложников, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Израильские официальные лица рассказали, что благодаря этому плану Израиль соглашается на временное прекращение огня минимум на одну неделю. Это первое предложение страны после срыва соглашения в прошлом месяце, которое привело к семидневному прекращению огня и освобождению более 100 заложников.

Напомним, в ноябре ХАМАС назвали условие освобождения израильских мужчин-заложников. Бойцы группировки выразили готовность обсудить возможность возвращения мужчин, которые являются заложниками в Израиле, в обмен на возможность возвращения мужчин в обмен на освобождение нескольких "высокопоставленных палестинцев" из израильских тюрем.