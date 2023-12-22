Армия США модернизирует системы огневой поддержки: что известно о прототипе JTC2S

Новая система призвана обеспечить управление огневой поддержкой объединенной армии для совместного управления целями через доступ к многодоменным базам данных разведки.

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Армия США готовится модернизировать системы наведения для артиллерийских комплексов. В частности, по инициативе Пентагона электронные таблицы и графики PowerPoint будут заменены на систему Joint Targeting Integrated Command and Coordination Suite, или JTIC2S. Об этом 21 декабря сообщили обозреватели Defence One.

Отмечается, что JTIC2S заменит сегодняшнюю Объединенную автоматизированную систему координации глубоких операций, или JADOCS, которая в гораздо большей степени зависит от канцелярской работы людей.

Например, если командир расчета обнаруживает танковый батальон противника, ему требуется много времени и усилий, чтобы выяснить, какие это танки, какие огневые средства имеются в распоряжении служб и партнеров, и кого нужно вызвать для выполнения задания.

"В настоящее время офицеры по целеуказанию и разведке составляют карты вручную с помощью электронных таблиц и презентаций PowerPoint", — пишут обозреватели.

Представитель Управления по реализации программ командования подполковник Тим Годвин отметил, что это очень трудоемкий процесс, требующий много ручного труда, поэтому система JTIC2S призвана автоматизировать эту работу. Между тем реализация проекта зависит от военного бюджета на 2024 год, который Конгресс еще не принял.

Что известно о системе JTIC2S

JTC2S обеспечит управление огневой поддержкой объединенной армии для совместного управления целями через доступ к объединенным и многодоменным базам данных разведки. Цель состоит в том, чтобы предложить командирам разработку цифрового целеуказания, а также возможности совместного и органического управления огневой поддержкой.

JTC2S позволяет командирам отдельных батальонов вооруженных сил на уровне театра военных действий интегрировать усилия по целеуказанию в единый пользовательский интерфейс через общую оперативную картину (COP).

Кроме того, система будет способна обрабатывать большое количество огневых средств в условиях противостояния в крупномасштабных боевых операциях.

В числе прочего система позволит осуществлять:

ввод и отображение данных из различных систем командования;

4D-визуализацию — время, расстояние, функции, меры контроля, действия, позиции противника и дружественных сил;

отслеживание на поле боя и оценка действий по наведению на цель;

поддержку использования общего набора картографических инструментов, таких как координатные сетки;

проведение прогнозного анализа и оценка боевого ущерба систем противника на основе действий и совокупных данных разведки;

получение и отображение влияния погоды с помощью 4D-визуализации и т.д.

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По словам Годвина, план состоит в том, чтобы отправить "минимально жизнеспособную версию продукта" JTIC2S в полевые условия для замены существующих систем с дальнейшей доработкой. Если план будет реализован, то в случае конфликта "армия будет ограничена только количеством снарядов, которые у нее есть", подчеркнул военачальник.

Напомним, Армия обороны Израиля в ходе сухопутной операции в секторе Газа внедрила ряд новых и передовых вооружений. В частности впервые были задействованы переносные ракеты Holit, прицелы Dagger, пулеметы Negev 7 и др.