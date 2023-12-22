Признал большие потери: генерал проанализировал слова Путина о численности ВС РФ

По словам Игоря Романенко, озвучивая численность оккупационной армии глава Кремля хотел показать россиянам "могущество", однако фактически признал большие потери среди личного состава.

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Во время "Прямой линии" 14 декабря Владимир Путин фактически признал большие потери российской армии в войне против Украины в более 300 тысяч человек. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, объявляя численность армии РФ Путин пытался показать жителям страны "могущество" России. Несмотря на это, он фактически признал, что в боевых действиях российская армия потеряла более 300 тысяч военных.

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Также он отметил, что по оценкам партнеров Украины оккупанты потеряли 300-315 тысяч человек, а по украинским оценкам — более 340 тысяч.

Романенко указал на большую численность российской армии и резервы, которые РФ завела фактически по всей длине фронта. Однако он отметил их подготовленность, ведь есть разница между подготовленными заключенными, частично мобилизованными и элитными частями.

Потери армии РФ в Украине

Согласно информации Генштаба, по состоянию на 22 декабря российская армия потеряла на войне с Украиной 351 тысячу человек.

В частности, недавно Владимир Путин заявил, что в войне с Украиной участвуют 617 тысяч военных РФ. Однако всего было 244 тысяч мобилизованных оккупантов, 286 тысяч добровольцев и 250 тысяч военных, которые в феврале прошлого года вторглись в Украину.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в России не было ротаций и мобилизаций, поэтому своими словами президент РФ фактически признал потери армии в размере почти 363 тысяч человек.

Также потери оккупантов комментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что потери украинской армии в пять раз меньше потерь российской армии.