В Киеве футболистам команды "Оболонь" выдали повестки в военкомат

В "Оболонь" поступила групповая повестка дня на 25 человек, утверждает спортивный журналист Михаил Спиваковский.

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В Киеве мобилизация дошла до местных футболистов. Игроки футбольного клуба "Оболонь", команда которого выступает в Украинской премьер-лиге, получили повестки от ТЦК. Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Сейчас главный футбольный курорт — это Буковель. Если вы поедете в Буковель, то будет трудно пройти от елки до елки, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются и друг в друга врезаются", — сказал он.

Спиваковский добавил, что это контрастирует с тем, что произошло с футболистами "Оболони" на этой неделе. По его информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка дня на 25 человек.

"Кто-то уезжает за границу в теплые края, на кого-то приходят повестки. У футболистов может возникнуть вопрос, почему именно на эту команду пришли повестки", — сказал ведущий.

Команда "Оболонь": что известно

Команда была создана в начале 2013 года. Ее основателем и стопроцентным владельцем является ЧАО "Оболонь". Футбольный клуб играет в украинской премьер-лиге. Сейчас клуб "Оболонь" располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Последнюю игру перед Новым годом в матче первого круга чемпионата на "Оболонь-Арене" футболисты проиграли "Динамо" со счетом 2:4.

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