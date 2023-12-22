Мобилизация с поправками Залужного: на фронт с 25 лет и повестки от работодателей, — нардеп

По словам представительницы оборонного комитета Марьяны Безуглой, новый законопроект предусматривает, что устраняется категория "ограниченно годный", а повестки смогут выписывать и полицейские.

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Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вкратце рассказала о законопроекте о мобилизации с учетом поправок от главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом народная избранница рассказала на своей странице в Facebook.

Согласно новой инициативе:

призывной возраст для мобилизации сокращается до 25 лет (сейчас — 27 лет);

граждане в возрасте 18-60 лет становятся на учет; данные о местожительстве сообщаются работодателю;

устраняется категория "ограниченно годный": только годные и негодные;

устраняется возможность отправки гражданина на фронт без подготовки; рекрут не прошел этап подготовки, его можно будет уволить без дополнительных расходов.

повестки смогут вручить в ТЦК СП, по месту жительства, в общественных местах и на работе. Кто имеет право вручать повестки: работодатель, полиция, ТЦК.

граждан обяжут постоянно постоянно носить с собой военно-учетные документы на время действия военного положения (электронный аналог — сертификат защитника).

осужденные с испытательным сроком смогут проходить военную службу во время мобилизации;

прямой призыв в военные части через рекрутинг;

военный учет за границей определит Кабмин;

поступление на госслужбу и в правоохранительные органы только по прохождении базовой военной подготовки.

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Напомним, что в ВСУ рассказали, будут ли отправлять на фронт 18-летних.

Также сообщалось, что политолог рассказал, действительно ли на одного бойца надо 1 млн грн.