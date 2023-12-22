В ФК "Оболонь" прокомментировали заявление о вручении повесток 25 футболистам

Футболисты клуба, которые являются военнообязанными, получили бронирование на период мобилизации, заявляют в футбольном клубе.

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В ФК "Оболонь" отреагировали на распространение в сети информацию о вручении повесток 25 членам клуба. Здесь называют распространенные заявления такими, которые не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

"Информация распространившаяся в публичной плоскости о том, что в ФК Оболонь Киев поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК не соответствует действительности. Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступали повестки", — отмечают в публикации.

В клубе утверждают, что все военнообязанные работники клуба соблюдают Законы Украины, касающиеся мобилизации, а сам клуб соблюдает требования законодательства о введении воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

"Сейчас происходит сверка военно учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, которые являются военнообязанными получили бронирование на период мобилизации", — заявляют в ФК "Оболонь".

Групповая повестка ФК "Оболонь"

22 декабря в сети распространилась информация, что ФК "Оболонь" получил групповую повестку на 25 человек. Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Он возмутился, что некоторые футболисты отдыхают в Буковеле, а некоторые должны идти на фронт, хотя имеют бронь.

"Кто-то уезжает за границу в теплые края, на кого-то приходят повестки. У футболистов может возникнуть вопрос, почему именно на эту команду пришли повестки", — сказал ведущий.

Напомним, что в Украине осудили уклониста с зависимостью. Он утверждает, что ему выбили зубы в подвале ТЦК. По версии военкомата, мужчина сам пришел в военкомат и получил повестку, но проигнорировал ее.

Ранее сообщалось, что представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, где в Украине раздают повестки и можно ли игнорировать повестку в почтовом ящике.