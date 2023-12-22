В ФК "Оболонь" прокоментували заяву про вручення повісток 25 футболістам

Футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними, отримали бронювання на період мобілізації, заявляють у футбольному клубі.

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В ФК "Оболонь" відреагували на поширення в мережі інформації про вручення повісток 25 членам клубу. Тут називають поширені заяви такими, що не відповідають дійсності. Про це йдеться в офіційний заяві клубу.

"Інформація, що розповсюдилася в публічній площині про те, що в ФК "Оболонь Київ" надійшла групова повістка на 25 людей від ТЦК, не відповідає дійсності. Повідомляємо про те, що на цей момент жодному з гравців команди не надходили повістки", — зазначають у публікації.

У клубі стверджують, що всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України, які стосуються мобілізації, а сам клуб дотримується вимог законодавства про введення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних і резервістів.

"Зараз відбувається звірка військово-облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників і резервістів. ФК "Оболонь Київ", згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року №76, отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними, отримали бронювання на період мобілізації", — заявляють у ФК "Оболонь".

Групова повістка ФК "Оболонь"

22 грудня в мережі поширилася інформація, що ФК "Оболонь" отримав групову повістку на 25 осіб. Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Він обурився, що деякі футболісти відпочивають у Буковелі, а деякі мусять іти на фронт, хоча мають бронь.

"Хтось їде за кордон у теплі краї, на когось приходять повістки. У футболістів може виникнути питання, чому саме на цю команду прийшли повістки", — сказав ведучий.

Нагадаємо, що в Україні засудили ухилянта із залежністю. Він стверджує, що йому вибили зуби в підвалі ТЦК. За версією військкомата, чоловік сам прийшов у військкомат і отримав повістку, але проігнорував її.

Раніше повідомлялося, що речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, де в Україні роздають повістки та чи можна ігнорувати повістку в поштовій скриньці.