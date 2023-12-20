"У лікарні було б дивно": в ЗСУ нагадали, де в Україні роздають повістки (відео)

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо підкреслив, що у спортзалах можна видавати повістки, бо це — громадське місце. Однак, з його слів, потрібен дозвіл власників.

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У лікарнях роздавати повістки українцям було б дивно, а от у спортзалах можна, якщо власники не проти. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки — це було б дивно. А спортзал — це громадське місце", — сказав він.

Речник підкреслив, що закон чітко встановлює місця, де вручати повістки заборонено. В інших місцях це можливо. Спортзал чи тренажерний зал — це заклад, який надає громадські послуги.

"І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію", — зазначив Фітьо.

Повістки у поштових скриньках та дверях квартир

Зі слів військового, такі повістки "ні до чого не зобов’язують". Однак вони інформують, що військовозобов’язаному треба з’явитись у ТЦК.

"Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували", — пояснив Фітьо.

Він підтвердив, що українці можуть проігнорувати таке сповіщення, бо повістку мають вручати особисто. Однак якщо людина не уникає оновлення своїх даних або мобілізації, вона відреагує і на таку повістку.

Нагадаємо, вручення повісток у громадських місцях прокоментував речник Міноборони України Ілларіон Павлюк. Він підкреслив, що чимало військовозобов’язаних не приходять оновлювати про себе дані.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ і Генштаб запропонували мобілізувати ще півмільйона українців. Очільник держави зазначив, що чекає "більше аргументів".