В Україні засудили ухилянта з залежністю: він пам'ятає, що йому вибили зуби у підвалі ТЦК
За версією ТЦК, чоловік сам прийшов у військкомат та отримав повістку, але проігнорував її. Водночас призовник стверджує, що його двічі силоміць "доставляли" у військкомат, і під час другого візиту побили.
В Україні засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він стверджує, що його побили працівники ТЦК. Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області від 14 грудня.
Ім’я та вік військовозобов’язаного невідомі. Проте зазначено, що він має неповну середню освіту, одружений і виховує двох дітей.
За даними суду, 4 січня він прийшов у ТЦК та отримав там "бойову повістку". Зранку 16 січня українець мав з’явитись у пункт відправлення на службу, але ухилився від мобілізації.
Позиція засудженого
Чоловік винним себе не вважає. Він розповів, що 4 січня був силоміць доставлений у військкомат.
Призовник підтвердив, що пройшов медогляд та був визнаний придатним. Він наголосив, що казав лікарям про свою алкогольну залежність та лікування у нарколога. Однак на їхній висновок ця інформація не вплинула.
Ухилянт визнав, що не з’явився у пункт збору за повісткою. Він пояснив, що був у той день п’яний.
19 чи 20 січня, чоловік точно не пам’ятає, його вже вдруге забрали з дому у ТЦК. Там його відвели у підвал, де побили та вибили зуби. Після цього призовника відвезли у лікарню, де йому зашили рани.
Після лікування українця, з його слів, відправили у військову частину в Ужгород, але згодом повернули у місто Хуст та внесли в резерв. Протягом року він декілька разів приходив у ТЦК, і його вже нікуди не відправляли.
Позиція ТЦК
Експрацівник військкомату підтвердив, що чоловік пройшов ВЛК і був визнаний придатним. Проте "бойову повістку" він, зі слів свідка, проігнорував.
Інший експрацівник ТЦК також підтвердив успішне проходження українцем медогляду та отримання повістки. Однак, з його слів, обвинуваченого все ж відправили на службу у військову частину.
Про підвал та вибиті зуби у показаннях представників військкомату не згадується.
Чи є підтвердження побиття?
У письмових доказах, досліджених судом, зазначені дві довідки. Перша була видана лікарем місцевої лікарні. Відповідно до неї ввечері 21 січня ухилянт звертався "по травматологічну допомогу з приводу забійної рани підборіддя, забою правої виличної ділянки".
Друга довідка підтверджує, що чоловік у травні протягом тижня на стаціонарі лікувався у психіатричному відділенні. Він потребував допомоги через "стан скасовування алкоголю із судомами".
Також у місцевій лікарні підтвердили, що українець перебуває на лікування у нарколога з діагнозом "синдром алкогольної залежності".
Що вирішив суд?
У вироку йдеться, що ухилення від призову було підтверджено, а вина чоловіка — повністю доведена. Його визнали винним та засудили до 4 років ув’язнення, звільнивши від покарання з іспитовим строком на один рік.
Нагадаємо, речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, де в Україні роздають повістки та чи можна ігнорувати повістку у поштовій скриньці.
Також він відповів, як отримати відстрочку від мобілізації. Про неї українці мають подбати самостійно.