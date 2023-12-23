Почти мировой рекорд: российские Су-34 удалось уничтожить из засады, — эксперт (видео)

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, уничтожение трех российских Су-34 заставит оккупантов изменить тактику действий на южном направлении.

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В Воздушных силах ВСУ был установлен пока мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов. До этого рекорд установил Израиль (4 самолета). Сейчас уничтожили три. Поэтому оккупанты сделают паузу и будут переосмысливать свои дальнейшие действия. И, конечно, будут менять тактику боевых действий на юге. Об этом сказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Вражеские истребители-бомбардировщики Су-34, уничтоженные накануне украинскими военными на Южном направлении, давно не появлялись в статистике потерь армии РФ. Сбить их удалось благодаря хорошо спланированной операции, в частности, как сказал Романенко, устроенной "ловушке".

О сбивании вражеских самолетов Су-34 смотрите от начала видео

"Во-первых, это важный показатель с точки зрения одновременного уничтожения такого количества целей. Мы можем вспомнить с достоинством, что в Воздушных силах ВСУ был установлен пока мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов. До этого рекорд был четыре, у израильтян. Сейчас уничтожили три. То есть это само по себе о многом говорит", — сказал Романенко.

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Романенко отметил, что вражеские Су-34 относятся к так называемому поколению "4++", они очень дорогостоящие и относительно новые.

Как удалось уничтожить Су-34 врага: подробности от эксперта

Как сказал Романенко, к операции по уничтожению истребителей украинские военные очень тщательно готовились. Вероятнее всего, они осуществили эту операцию из засады, комплексом среднего или большого радиуса действия, такого, как Patriot или SAMP/T.

"В данном случае они уничтожили цель аэродинамическую, то есть самолет противника. И не один, а несколько. Это благодаря тому, что они имеют больший радиус действия. Так или иначе, предварительно был изучен характер действий противника. Они много доставляли нам неприятностей на данном участке фронта, запускали и Х-59, и другие ракеты, бомбили, пускали управляемые бомбы. Поэтому сначала была работа подготовительная, разведка, а потом внезапный выход, нанесение ударов по воздушным целям. Это характеризует высокий уровень выполнения задач расчетами зенитных ракетных комплексов", — отметил эксперт.

Романенко напомнил, что месяц назад был уничтожен тоже один российский самолет. И, скорее всего, тоже из засады.

"А здесь сразу три. Конечно, россияне сделают паузу и будут переосмысливать, смотреть, как им в дальнейшем действовать безопаснее и эффективнее. И, конечно, не исключено, что будут менять тактику действий на Южном направлении. Это наиболее вероятно", — заявил военный.

Напомним, операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству была спланирована командующим Воздушных сил Николаем Олещуком, который ранее и сообщил об уничтожении Су-34.

Сам Олещук сообщил, что успешная работа украинских бойцов стала мгновенным ответом на послание врага, которое они оставили на одном из сбитых ночью "Shahed".

Как Фокус сообщал ранее, не всем пилотам удалось выжить. В российском провоенном канале "Военный Осведомитель" проинформировали, что часть пилотов пополнила потери ВС РФ.