"Добровольцы закончились": генерал-майор ВСУ рассказал детали об ужесточении мобилизации (видео)

Военачальник Дмитрий Марченко выразил надежду, что удастся привлечь мужчин к службе посредством совместных усилий с местными органами власти.

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В Украине не осталось мужчин, желающих добровольно идти в армию. Такое заявление сделал генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle.

"Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились", — сказал Марченко.

Поэтому, по его словам, представители ТЦК вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор. Марченко также выразил надежду, что совместными усилиями с местными органами самоуправления полицейским и военным удастся исправить ситуацию и "донести до мужской половины Украины ту информацию, которая требуется".

"Если мы не дотянем эту войну, то вы понимаете, что другого шанса у нас уже не будет", — сказал генерал-майор.

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При этом Марченко не видит необходимости реформирования призыва или процесса мобилизации.

"У нас есть прописанные законы. Я считаю, что просто нужно выполнить эти законы. Каждый должен выполнить этот закон. И эта проблема уйдет сама собой", — сказал в интервью медиа военный.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о том, когда в Украине военным ожидать демобилизации. По его словам, в новый закон о мобилизации внесут изменения относительно призыва на службу, демобилизации, получения отсрочки и социальной защиты военных. При этом военные будут находиться в армии до тех пор, пока идет война.

А несколько ранее командир батальона 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак заявил, что в городах появятся блок-посты для выдачи повесток. Он пообещал, что военные сами "возьмутся за мобилизацию", и постараются, чтобы повестки получили "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все, кто попадутся".