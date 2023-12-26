Забирали от тела мертвого любовника: росСМИ обнародовали детали отравления Красовского (фото)

Источники утверждают, что 43-летний актер Алексей Черных жил с пропагандистом в конспиративной квартире ФСБ. Он умер 23 декабря якобы от инфаркта.

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Российского пропагандиста Антона Красовского, которого отравили, скорая забирала из квартиры, где нашли тело актера Алексея Черных. Об этом пишет один из российских анонимных телеграм-каналов.

Так, 23 декабря российский театр "Et cetera" сообщил о смерти от инфаркта 43-летнего актера Алексея Черных, который здесь играл. Также он снимался в российских сериалах. Паблик пишет, что Красовского госпитализировали из квартиры, где также обнаружили труп Черных. Подробности инцидента не раскрываются, но по основной версии, мужчин отравили.

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Пропагандиста Красовского серьезно отравили на вечеринке в РФ, — СМИ (фото)

"Умерший якобы от инфаркта Черных был любимым человеком Антона Красовского. В этой квартире они жили вместе. Квартира на Старой Басманной не простая. Алексей почему-то говорил, что это конспиративная квартира ФСБ. Там прячут людей, проводят секретные встречи. И вот в один и тот же день один умирает от инфаркта, а у другого — тяжелое отравление, такое удивительное совпадение", — пишет паблик.

Актер Алексей Черных

Отмечается, что Алексей был другом и любовником Красовского. Их знакомые не исключают, что на них, как на представителей гей-сообщества могла идти охота.

Алексей Черных: что известно

В 2003 году Черных окончил Школу-студию МХАТ, а после этого стал актером театра Et Cetera. Известность ему принесли роли в сериалах "Мент в законе" и "Глухарь". Также он работал актером дубляжа, озвучив персонажей из "Мстителей", "Доктора Стрэнджа", "Голодных игр" и "Алисы в Зазеркалье". Актер был награжден призом за "Лучшую мужскую роль" Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" за роль Андрея в кинокартине "Сын".

Напомним, что Антон Красовский — экс-редактор пропагандистского агентства Russia Today, который призвал "топить и сжигать" украинских детей - эти слова прозвучали во время одного из прямых эфиров медийщика. После этого россиянина уволили с места работы.

После того, как в апреле 2023 года взорвали российского пропагандиста Владлена Татарского он начал бояться за свою жизнь. Он пожаловался, что отныне не может спокойно ходить по улицам и все время ищет под ногами противопехотные мины.