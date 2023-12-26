Раньше Украины: Казахстан планирует начать производство турецких БПЛА

В Казахстане могут начать производство беспилотников на год раньше, чем в Украине, где планируется начало работы в 2025 году.

Related video

Министерство обороны Казахстана в ноябре 2023 года заявило, что продолжается процесс выбора компании для организации турецких беспилотников. Серийное производство может начаться уже в следующем году. Об этом сообщает The Jamestown Foundation.

Предварительно оценивается, что в Казахстане начнут производить беспилотники Anka с 2024 года. Соглашение о совместном производстве между Казахстаном и Турцией было подписано в мае 2022 года. Астана станет первой зарубежной страной, где будут производиться турецкие БПЛА. Turkish Aerospce Industries (TAI) планирует передать "опыт и технологии", чтобы Казахстан мог самостоятельно производить БПЛА.

Важно

Круглосуточная угроза: боевой дрон Bayraktar TB3 установил новый рекорд выносливости

Военное сотрудничество между Анкарой и Астаной началось еще в 1990-х годах. Турция стала первой, кто признал независимость Казахстана. Первое двустороннее соглашение о военном сотрудничестве было подписано уже в 1993 году. При этом первое совместное производство началось в 2013 году. В Казахстане появился филиал Aselsan Engineering, где изготавливают средства связи, боевые модули, автоматизированные системы управления и средства радиоэлектронной борьбы.

В Defense Express добавляют, что таким образом в Казахстане могут начать производство беспилотников раньше, чем в Украине. По текущей информации, Baykar начнет работать в Украине в 2025 году. На украинском предприятии будут также производить беспилотники.

Напомним, 25 августа в ВСУ заявили, что военно-исторический музей получил модель БПЛА Bayraktar TB2.

30 сентября СМИ писали, что в Украине уже начали производство завода Baykar, где будут работать не менее 300 специалистов.