Усилили слежку из космоса: ВС РФ запустили новый военный спутник

В космосе на сегодня находится российский спутник, который способен различить объект размером до метра, сообщают медиа. В течение двух лет войны ВС РФ запустили на орбиту почти 20 разведывательных аппаратов.

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Российская ракета "Союз-2.1в" стартовала с космодрома в Архангельской области РФ и вывела на орбиту разведывательный спутник Министерства обороны России. Это второй спутник, который россияне запустили на орбиту в течение последней недели. О деталях разведывательно-космической деятельности РФ говорится в заметке в Telegram-канале российского ведомства.

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В заметке указано, что в 10:03 (по Москве) Военно-космические силы России на космодроме "Плесецк" осуществили пуск космического аппарата. Также отметили, что груз ракеты — спутник — будет действовать "в интересах Минобороны РФ".

Позже ведомство опубликовало видео с места событий. При этом написали, что спутник успешно вывели на орбиту и он "функционирует в штатном режиме".

Предыдущий пуск военного спутника состоялся 21 декабря, напомнили в Минобороны РФ. Тогда запустили ракету "Союз-2.1в, нагруженную еще одним военным космическим аппаратом.

Отметим, на портале отслеживания пусков космических аппаратов Rocketlaunch можно узнать об аналогичных стартах ракет, которые работали в пользу военных ВС РФ. Указывается, что для Минобороны РФ в течение 2022-2023 гг. ракету "Союз-2" запускали 18 раз: 11 раз — в 2022, и 8 — в 2023 году.

На специализированном портале Nasaspaceflight рассказывают о функциях аппаратуры, которую россияне поднимают в космос. Например, 23 марта 2023 года ВС РФ вывели на орбиту разведывательный спутник "Барс-М". Спутник оборудован системой визуализации "Карат" и лазерным высотомером. А в декабре 2022 года — спутник "Лотос-С" с разведывательной аппаратурой. В 2021 году на орбиту вывели спутник"Разбег №1", оборудованный белорусским радаром с разрешением 0,9 м.

Ранее Фокус писал о других действиях Минобороны РФ, направленных на усиление потенциала российского войска. Например, 26 декабря стало известно о ситуации с выпуском очередной партии истребителей 5 поколения Су-57. Компания-производитель отчитывалась, что работала с опережением графика, но выполнила госзаказ. По некоторым оценкам, россияне могли получить 12 сверхновых воздушных судов.

Кроме того, 12 президент РФ Владимир Путина лично посетил мероприятие, на котором показали первый выход российской субмарины "Император Александр III". Между тем в СМИ сообщили, что в 2023 году российская промышленность смогла выпустить около десяти военных кораблей различных типов.