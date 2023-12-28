Пострадает первой: дипломат РФ пригрозил Финляндии в случае "угроз" НАТО

По словам представителя Кремля Михаила Ульянова, укрепление сотрудничества между США и Финляндией в области обороны является потенциальной опасностью для РФ.

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Представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Финляндия столкнется с негативными последствиями в первую очередь, если возникнет усиление напряженности между НАТО и Россией. Об этом он сообщил в комментарии российскому изданию "РИА Новости".

"Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-нибудь обострение, то прежде всего пострадает сама Финляндия", — сказал Ульянов.

Также он отметил, что для него "серьезным вызовом" является укрепление сотрудничества между США и Финляндией в области обороны, поскольку это открывает доступ американским военным к объектам на территории данной страны.

Финляндия вступила в НАТО в этом году после того, как десятилетиями сохраняла нейтральный статус, и это, по мнению России, превратило Хельсинки в вражеского игрока.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс якобы создает конфликт, несмотря на нежелание Москвы портить отношения.

США и Финляндия подписали в понедельник, 18 декабря, договор об оборонном сотрудничестве — Defence Cooperation Agreement (DCA). Отмечается, что такое соглашение упрощает военное сотрудничество и обучение двух стран — после его подписания военные силы США смогут находиться и тренироваться на территории Финляндии, а перемещение войск и оборудования не потребует согласований на таком же высоком уровне, как до сих пор.