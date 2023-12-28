Постраждає першою: дипломат РФ пригрозив Фінляндії в разі "загроз" НАТО

За словами представника Кремля Михайла Ульянова, зміцнення співробітництва між США і Фінляндією в галузі оборони є потенційною небезпекою для РФ.

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Представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов зазначив, що Фінляндія зіткнеться з негативними наслідками насамперед, якщо виникне посилення напруженості між НАТО і Росією. Про це він повідомив у коментарі російському виданню "РИА Новости".

"Жили спокійно, умиротворено і несподівано опинилися між Росією і НАТО, як складова частина альянсу, але вони ж є сусідами з нами, і не дай Боже, якщо якесь загострення, то насамперед постраждає сама Фінляндія", — сказав Ульянов.

Також він зазначив, що для нього "серйозним викликом" є зміцнення співробітництва між США і Фінляндією в галузі оборони, оскільки це відкриває доступ американським військовим до об'єктів на території цієї країни.

Фінляндія вступила в НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, і це, на думку Росії, перетворило Гельсінкі на ворожого гравця.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО в тому, що альянс нібито створює конфлікт, незважаючи на небажання Москви псувати відносини.

США і Фінляндія підписали в понеділок, 18 грудня, договір про оборонне співробітництво — Defence Cooperation Agreement (DCA). Зазначається, що така угода спрощує військове співробітництво та навчання двох країн — після її підписання військові сили США зможуть перебувати й тренуватися на території Фінляндії, а переміщення військ і обладнання не потребуватиме узгоджень на такому ж високому рівні, як досі.