"Фінляндія — друга Україна": у РФ окреслили цілі розширення війни, — ISW

За словами аналітиків, у російському інформаційному просторі заявили про територіальні та ідеологічні цілі розширення війни за межі України. У Фінляндії нібито зростають націоналістичні настрої.

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Американські дослідники з аналітичного центру "Інститут вивчення війни" зазначили, що у РФ лунають риторичні паралелі в наративах щодо України та Фінляндії, що вказує на те, що майбутні ідеологічні й територіальні цілі Кремля не обмежуються однією лише Україною. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 грудня.

Один із російських провоєнних блогерів 26 грудня заявив, що завдяки нещодавно підписаним угодам США дістали доступ до 35 військових баз у Фінляндії, Швеції та Данії, зокрема і до фінської бази за 137 км від кордону з РФ. Загалом у Вашингтона є доступ до 15 військових об'єктів у Фінляндії та 17 у Швеції.

За словами російського джерела, Фінляндія стає "другою Україною", імовірно, через фінські неонацистські організації та зростання націоналістичних рухів, таких як Карельський національний батальйон.

Згадка про неонацизм і націоналізм перегукується з деякими з основних ідеологічних виправдань, які Кремль використовував для повномасштабного вторгнення в Україну.

Нещодавно РФ вжила низку заходів щодо протидії сусідній країні у військовому відношенні. Було створено Ленінградський військовий округ, можлива зона бойових дій якого розташовуватиметься вздовж російсько-фінського кордону.

Дедалі агресивніша риторика і військова позиція щодо Фінляндії вказує на те, що РФ переслідує великі цілі за межами поля бою в Україні, особливо через нещодавній вступ Фінляндії до НАТО. Аналітики ISW не вважають, що нинішній військовий потенціал РФ достатній для того, щоб загрожувати Фінляндії або будь-якій іншій країні НАТО. Але військова риторика створює умови для майбутніх загроз і напруженості у відносинах з Альянсом, що викликає занепокоєння щодо довгострокових цілей РФ.

Нагадаємо, що у Фінляндії вирішили поліпшити свої ракетні установки.

Також повідомлялося, що Гельсінкі передали Києву 21-й пакет військової допомоги на 106 млн євро.