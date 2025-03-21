Новинка від Patria: у Фінляндії представили прототип колісної 155-мм САУ ARVE (відео)

Основна мета нової розробки — підвищити мобільність і виживання артилерійського розрахунку з урахуванням досвіду бойових дій у сучасних конфліктах. При цьому можливості ARVE відповідають нинішнім стандартам для аналогічних САУ.

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Фінська компанія Patria 20 березня представила зразок САУ ARVE — першу фінську колісну 155-мм самохідну гаубицю. Презентація відбулася під час арктичного заходу в Рованіємі, повідомляє Army Recognition.

Нова САУ базується на 155-мм гаубиці 155 K98 і встановлена на шасі вантажівки SISU E13TP (8×8). Основна мета розробки — підвищення мобільності та живучості артилерійських підрозділів Фінляндії.

Зі свого боку 155 K98 є буксируваною гаубицею з довжиною ствола 52 калібру. Вона здатна вражати цілі на відстані до 40 км і вести вогонь зі швидкістю до 10 пострілів на хвилину. При цьому установка здатна зробити 3 постріли за перші 15 секунд. Зарядка і розрядка гармати здійснюється вручну.

Гармата оснащена допоміжним двигуном, аналогічним британській FH-70, що дає змогу їй пересуватися на короткі дистанції зі швидкістю до 15 км/год.

"Ця здатність була актуальна в останніх конфліктах, де мобільність артилерії має вирішальне значення для ухилення від зустрічного вогню і виявлення безпілотників", — підкреслили оглядачі.

Вантажівка SISU E13TP з формулою 8×8, що використовується як платформа для ARVE, перебуває на озброєнні з 2008 року. Вона оснащена 445-сильним двигуном Caterpillar C13 та автоматичною коробкою передач Allison 4500, що забезпечує максимальну швидкість до 90 км/год і запас ходу 900 км. Вантажівка має броньовану кабіну з протимінним захистом і здатна перевозити до 20 тонн вантажу.

Примітно, що конструктивна ідентичність із гаубицями 155 K83 і 155 K98, які у великій кількості перебувають на озброєнні фінської армії, дає змогу розрахункам САУ ARVE експлуатувати артсистему без додаткового навчання.

Фінська гаубиця 155 K98 Фото: Відкриті джерела

Таким чином, Patria запропонувала просте й ефективне рішення з підвищеними характеристиками мобільності. Хоча в майбутньому не виключено, що самохідка може бути модифікована, зокрема, ARVE може отримати автоматичну систему заряджання.

Нагадаємо, Латвія почала виробництво бронетранспортерів Patria для України. Цей БТР призначений для таких завдань, як транспортування військ і розвідка. Модульна конструкція дає змогу інтегрувати різні системи озброєння, як-от дистанційно керовані вежі та великокаліберну зброю.