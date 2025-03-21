Новинка от Patria: в Финляндии представили прототип колесной 155-мм САУ ARVE (видео)

Основная цель новой разработки — повысить мобильность и выживаемость артиллерийского расчета с учетом опыта боевых действий в современных конфликтах. При этом возможности ARVE соответствуют нынешним стандартам для аналогичных САУ.

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Финская компания Patria 20 марта представила образец САУ ARVE – первую финскую колесную 155-мм самоходную гаубицу. Презентация состоялась в ходе арктического мероприятия в Рованиеми, сообщает Army Recognition.

Новая САУ базируется на 155-мм гаубице 155 K98 и установлена на шасси грузовика SISU E13TP (8×8). Основная цель разработки – повышение мобильности и живучести артиллерийских подразделений Финляндии.

В свою очередь 155 K98 является буксируемой гаубицей с длиной ствола 52 калибра. Она способна поражать цели на расстоянии до 40 км и вести огонь со скоростью до 10 выстрелов в минуту. При этом установка способна произвести 3 выстрела за первые 15 секунд. Зарядка и разрядка пушки осуществляется вручную.

Орудие оснащено вспомогательным двигателем, аналогичным британской FH-70, что позволяет ему передвигаться на короткие дистанции со скоростью до 15 км/ч.

"Эта способность была актуальна в последних конфликтах, где мобильность артиллерии имеет решающее значение для уклонения от встречного огня и обнаружения беспилотников", — подчеркнули обозреватели.

Грузовик SISU E13TP с формулой 8×8, используемый в качестве платформы для ARVE, находится на вооружении с 2008 года. Он оснащен 445-сильным двигателем Caterpillar C13 и автоматической коробкой передач Allison 4500, обеспечивающей максимальную скорость до 90 км/ч и запас хода 900 км. Грузовик имеет бронированную кабину с противоминной защитой и способен перевозить до 20 тонн груза.

Примечательно, что конструктивная идентичность с гаубицами 155 K83 и 155 K98, которые в большом количестве находятся на вооружении финской армии, позволяет расчетам САУ ARVE эксплуатировать артсистему без дополнительного обучения.

Финская гаубица 155 K98 Фото: Открытые источники

Таким образом, Patria предложила простое и эффективное решение с повышенными характеристиками мобильности. Хотя в будущем не исключено, что самоходка может быть модифицирована, в частности, ARVE может получить автоматическую систему заряжания.

Напомним, Латвия начала производство бронетранспортеров Patria для Украины. Данный БТР предназначен для таких задач, как транспортировка войск и разведка. Модульная конструкция позволяет интегрировать различные системы вооружения, такие как дистанционно управляемые башни и крупнокалиберное оружие.