Фінляндія виділила Україні 21-й пакет військової допомоги на 106 млн євро, — Міноборони

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, загальна вартість військового обладнання, наданого Україні, становить 1,6 мільярда євро.

Related video

Уряд Фінляндії схвалив новий, уже 21-й, пакет військової допомоги Україні. За оцінками, до нього увійде військове обладнання на суму 106 мільйонів євро. Про це 21 грудня повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

"Фінляндія постачає Україні нові зразки оборонної техніки. Рішення про це ухвалив президент республіки 21.12.2023 за пропозицією уряду", — ідеться в повідомленні.

Що саме буде надано Україні для захисту від російського вторгнення, не уточнюють, проте в оборонному відомстві заявили, що Фінляндія має намір підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

"Загальна вартість поставлених нами комплектів оборонного обладнання становить 1,6 мільярда євро", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Також у публікації сказано, що про терміни постачання обладнання в Україну не повідомляють із міркувань безпеки. В оборонному відомстві додали, що додаткову допомогу було надано з урахуванням потреб України та стану ресурсів її збройних сил.

Важливо

Якщо не ухвалимо допомогу Україні у січні, є "план Б", — конгресмен США (відео)

Раніше повідомлялося, що представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті 19 грудня заявили, що голосування про виділення грошей Україні відбудеться не раніше січня 2024 року. Причому голосування зовсім не гарантує військову допомогу Україні, оскільки з його результатами має погодитися ще й нижня палата Конгресу.