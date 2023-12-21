Финляндия выделила Украине 21-й пакет военной помощи на 106 млн евро, — Минобороны

По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, общая стоимость военного оборудования, предоставленного Украине, составляет 1,6 миллиарда евро.

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Правительство Финляндии одобрило новый, уже 21-й, пакет военной помощи Украине. По оценкам, в него войдет военное оборудование на сумму 106 миллионов евро. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии.

"Финляндия поставляет Украине новые образцы оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 21.12.2023 по предложению правительства", — говорится в сообщении.

Что именно будет предоставлено Украине для защиты от российского вторжения не уточняется, однако в оборонном ведомстве заявили, что Финляндия намерена поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Общая стоимость поставленных нами комплектов оборонного оборудования составляет 1,6 миллиарда евро", — заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Также в публикации сказано, о сроках поставок оборудования в Украину не сообщается по соображениям безопасности. В оборонном ведомстве добавили, что дополнительная помощь была предоставлена с учетом потребностей Украины и состояния ресурсов ее вооруженных сил.

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Ранее сообщалось, что представители Республиканской и Демократической партий в Сенате 19 декабря заявили, что голосование о выделении денег Украине состоится не раньше января 2024 года. Причем голосование вовсе не гарантирует военную помощь Украине, так как с его результатами должны согласиться еще и нижняя палата Конгресса.