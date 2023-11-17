"На карту поставлена безопасность": Финляндия направит Украине пакет военной помощи на €100 млн

По словам министра обороны Антти Хяккянена, стратегические интересы в безопасности как в Европе, так и в Финляндии определяют поддержку украинской обороны в этом десятилетии.

Related video

Финляндия увеличивает поставки военной техники в Украину, приняв решение о выделении финансовой помощи в размере €100 млн по предложению правительства, которое было утверждено президентом страны 17 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Финляндии.

"В борьбе за оборону Украины на карту поставлены перспективы Европы и Финляндии в области безопасности в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении поддержать украинцев", — отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Это уже двадцатая поставка военной техники в Украину со стороны Финляндии. Ориентировочная стоимость заменяемых оборонных средств в этом пакете достигает €100 млн.

По словам министра обороны, общая стоимость 20 пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила Украине, составляет 1,5 млрд. евро".

Что вошло в пакет военной помощи от Финляндии

На сайте правительства отмечают, что подробности содержания и доставки этого пакета остаются конфиденциальными из соображений безопасности и оперативности поставки. При принятии решения оказания дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы финской обороны.

Важно

"Относимся положительно": Финляндия поддерживает передачу замороженных активов РФ Украине

Напомним, 30 октября сообщалось о том, что власти Финляндии завершили переговоры с американской стороной по вопросу сотрудничества в сфере обороны. Согласно договоренностям, войска США смогут действовать на территории Финляндии, но создание постоянных американских военных баз не предусмотрено.

Ранее, 10 сентября, стало известно, что Россия начала обустраивать вблизи границы с Финляндией военные базы на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.