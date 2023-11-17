"На карту поставлено безпеку": Фінляндія надішле Україні пакет військової допомоги на €100 млн

За словами міністра оборони Антті Гяккянена, стратегічні інтереси в безпеці як у Європі, так і у Фінляндії визначають підтримку української оборони в цьому десятилітті.

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Фінляндія збільшує постачання військової техніки в Україну, ухваливши рішення про виділення фінансової допомоги в розмірі €100 млн за пропозицією уряду, яку було затверджено президентом країни 17 листопада 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної ради Фінляндії.

"У боротьбі за оборону України на карту поставлено перспективи Європи та Фінляндії в галузі безпеки в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своєму прагненні підтримати українців", — зазначив міністр оборони Антті Гяккянен.

Це вже двадцяте постачання військової техніки в Україну з боку Фінляндії. Орієнтовна вартість замінюваних оборонних засобів у цьому пакеті сягає €100 млн.

За словами міністра оборони, загальна вартість 20 пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила Україні, становить 1,5 млрд євро".

Що увійшло до пакета військової допомоги від Фінляндії

На сайті уряду зазначають, що подробиці змісту та доставляння цього пакета залишаються конфіденційними з міркувань безпеки та оперативності постачання. Під час ухвалення рішення щодо надання додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і ресурси фінської оборони.

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Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося про те, що влада Фінляндії завершила переговори з американською стороною з питання співпраці у сфері оборони. Згідно з домовленостями, війська США зможуть діяти на території Фінляндії, але створення постійних американських військових баз не передбачено.

Раніше, 10 вересня, стало відомо, що Росія почала облаштовувати поблизу кордону з Фінляндією військові бази на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.