В Черном море на мине подорвалось гражданское судно: есть пострадавшие (фото)

Судно, по данным командования, после подрыва потеряло управление, а на палубе возник пожар. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

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На российской мине в Черном море подорвался гражданский корабль под флагом Панамы. Судно направлялось в один из портов на Дунае для загрузки зерном. Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что после подрыва на палубе возник пожар, сам корабль потерял ход и управление. Чтобы избежать затопления, капитан прекратил движение судна, пришвартовав его на мели.

Экипажу судна оказали помощь катера Морской охраны и спасательной службы. Сообщается, что на борт были доставлены медики. Известно, что ранения получили двое моряков.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, впрочем еще один моряк с ранениями был доставлен в ближайшую больницу. Также к кораблю были направлены буксиры, чтобы снять его с мели и доставить в порт.

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Мины оккупантов смыло в Черное море: военный рассказал, сколько времени надо для разминирования (видео)

В Силах обороны говорят, что из-за штормовой погоды часто усиливается минная опасность. Поэтому из-за этого важным является вопрос о разминировании моря.

Напомним, в августе вблизи курорта Костинешть у берегов Черного моря сдетонировала морская мина. Люди, которые отдыхали на берегу, услышали взрыв и увидели дым. Известно, что в результате инцидента пострадал один человек. Также неподалеку возле пирса была обнаружена еще одна мина.

Добавим, как рассказал недавно Фокусу капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко, на разминирование Черного моря Украине понадобится не один год. По его словам, на сегодня в море есть около 40 тысяч мин только времен Второй мировой войны и еще надо подсчитать, сколько находится российских мин.