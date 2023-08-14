В Румынии вблизи курорта взорвалась мина: есть пострадавшие, — СМИ (фото)
По данным журналистов, на берегу в момент взрыва было много людей. Отдыхающие на курорте слышали сильный взрыв и видели много черного дыма.
В окрестностях румынского курорта Костинешть, расположенного у берегов Черного моря, произошел взрыв морской мины. Вследствие инцидента пострадал один мужчина. Об этом сообщает румынское издание Digi24.ro.
Около девяти часов утра произошла детонация морской мины, находившейся приблизительно в 300 метрах от пляжной зоны и отеля Forum.
На берегу в момент взрыва было много людей. Отдыхающие на курорте слышали сильный взрыв и много черного дыма. Одному мужчине понадобилась медицинская помощь.
В этом же районе, возле пирса, была обнаружена еще одна морская мина, плывущая по водной поверхности. В связи с этим военно-морские силы Румынии организовали группу водолазов, которые отправятся на корабле береговой охраны для нейтрализации угрозы. Однако данная операция проходит в условиях сильного ветра и беспокойного морского состояния.
"Это сложная миссия для дайверов. Как только они прибудут, у нас будет больше информации. С начала войны в Украине до сих пор наши водолазы обезвредили пять морских мин в зоне нашей ответственности", – рассказал представитель военно-морских сил Корнелиу Павел.
Также было объявлено, что в подобных ситуациях применяется специальный протокол. Согласно его словам, действует план межведомственного сотрудничества, который включает взаимодействие между различными органами, ответственными за реагирование на такие ситуации.
"У нас есть отряд водолазов, специализированные суда и необходимое оборудование для миссии по обезвреживанию морских мин. Эти мины представляют опасность не только для судоходства, но и для береговой деятельности", – резюмировал ВМС Румынии.
Напомним, что на берег пляжа Энсю в Японии выбросило большой металлический шар, который местные жители и пользователи соцсетей уже успели назвать яйцом Годзиллы.