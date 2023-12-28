Не хватает средств: Германии сложно создать новую бригаду для отправки в Литву, — СМИ

Инспектор сухопутных войск Бундесвера Альфонс Майс отметил, что для того, чтобы бригада имела вооружение нужно 7 млрд евро, но пока правительство не выделяло дополнительных средств для этого.

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Германия должна развернуть в Литве бригаду сухопутных войск для усиления обороны НАТО в Восточной Европе. Однако на ее формирование не выделено необходимых средств. Об этом сообщает Defence 24.

Министр обороны Борис Писториус подтвердил решение о формировании до 2027 года новой бригады, которую отправят для усиления обороны Литвы. Подразделение должно состоять из 4,8 тысячи бойцов и 200 гражданских служащих. Также планируется перебросить два батальона сухопутных войск 203-й бронетанковый и 122-механизированный в Литву.

Однако намерения Минобороны сталкиваются с рядом сложностей. Инспектор сухопутных войск генерал Альфонс Майс заявил, что для обеспечения бригады техникой ему нужно 7 млрд евро. Иначе часть будет формироваться с ограниченными возможностями. В целом в Бундесвере обеспеченность техникой находится на уровне 60%.

По утверждению журналистов, это открывает проблему отсутствия политической воли. Минобороны должно получить больше финансирования иначе новые бригады просто невозможно будет оснащать вооружением. Сейчас вопрос дополнительного финансирования бригады, которая будет переброшена в Литву, остается под вопросом. Кроме оружия она будет нуждаться в подразделениях поддержки, разведки и материально-технического обеспечения. Первые командные элементы должны появиться в 2024 году.

Напомним, 18 декабря СМИ писали, что Германия впервые со времен Второй мировой войны отправит бригаду к границам РФ в Литву.

15 декабря Литва показала отремонтированные украинские танки Leopard 2A6.