Бракує коштів: Німеччині складно сформувати нову бригаду для відправку в Литву, — ЗМІ

Інспектор сухопутних військ Бундесверу Альфонс Майс зауважив, що для того, аби бригада мала озброєння, потрібно 7 млрд євро, але наразі уряд не виділяв додаткових коштів для цього.

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Німеччина має розгорнути в Литві бригаду сухопутних військ для посилення оборони НАТО в Східній Європі. Проте на її формування не виділено необхідних коштів. Про це повідомляє Defence 24.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив рішення про формування до 2027 року нової бригади, яку відправлять для посилення оборони Литви. Підрозділ має складатися з 4,8 тисячі бійців і 200 цивільних службовців. Також планується перекинути два батальйони сухопутних військ — 203-й бронетанковий і 122-механізований — до Литви.

Проте наміри Міноборони мають низку складнощів. Інспектор сухопутних військ генерал Альфонс Майс заявив, що для забезпечення бригади технікою йому потрібно 7 млрд євро. Інакше частина формуватиметься з обмеженими можливостями. Загалом у Бундесвері забезпеченість технікою перебуває на рівні 60%.

За твердженням журналістів, це відкриває проблему відсутності політичної волі. Міноборони має отримати більше фінансування, інакше нові бригади просто неможливо буде оснащувати озброєнням. Наразі питання додаткового фінансування бригади, яка буде перекинута до Литви, залишається під питанням. Окрім зброї, вона потребуватиме підрозділів підтримки, розвідки та матеріально-технічного забезпечення. Перші командні елементи мають зʼявитися у 2024 році.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ писали, що Німеччина вперше з часів Другої світової війни відправить бригаду до кордонів РФ у Литву.

15 грудня Литва показала відремонтовані українські танки Leopard 2A6.