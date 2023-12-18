Уперше з Другої світової Німеччина відправить тисячі військ до кордонів РФ: подробиці

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, "історична" угода з Литвою передбачає постійне розміщення німецьких військ за кордоном.

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Німецьку бригаду чисельністю близько 4800 солдатів, дислоковану вздовж литовсько-російського кордону, приведуть у боєготовність до 2027 року. Про це повідомляє Sky News із покликанням на заяву міністрів оборони Литви та Німеччини.

Угода між Німеччиною та Литвою стане першою, у якій згадується про постійне розміщенням німецьких військ із часів Другої світової війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав її "історичною" та порівняв із розміщенням союзних військ у ФРН для захисту від потенційного радянського нападу під час холодної війни.

"Східний фланг зараз перемістився на схід, і обов'язок Німеччини — його захистити", — пояснив Пісторіус.

За словами міністра, основний контингент німецьких військ планують дислокувати в Литві у 2025-2026 рр. Військовослужбовцям і їхнім сім'ям запропонують "привабливі умови", у т. ч. школи з німецькою мовою навчання, житло та можливість авіаперельоту.

Міністр уточнив, що швидкість реалізації проєкту виразно показує, що керівництво Німеччини усвідомлює нову реальність у тому, що стосується безпеки.

Німеччина вже очолює багатонаціональну бойову групу НАТО в Литві чисельністю близько 1000 військовослужбовців, яких інтегрують у бригаду.

Нагадаємо, що, згідно з аналізом американського аналітичного центру "Інститут вивчень війни" (ISW) за 11 грудня, президент РФ Володимир Путін готує свою країну до майбутньої конвенційної війни проти НАТО.

Також повідомлялося, що 18 грудня бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ згортають низку операцій через нестачу допомоги, але все зміниться з появою в Україні винищувачів F-16.