Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской ОГА: что о них известно (фото)
Президент подписал документы о назначении на должности глав администраций Вадима Филашкина и Александра Коваля. Фокус узнал, что известно о новых руководителях ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций — Вадима Филашкина и Александра Коваля. Об этом говорится в соответствующих указах №857/2023 и №858/2023, которые опубликованы на сайте президента.
Предварительно, в сентябре 2023 года, Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.
А 12 декабря Кабинет министров согласовал назначение глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций.
Что известно о Вадиме Филашкине
48-летний Вадим Филашкин с февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.
Родом он из Николаевской области. Учился в Николаевском государственном педагогическом университете, а также в Киевском национальном университете внутренних дел.
Как указано на официальном сайте Донецкой областной государственной администрации, в период с 1995 по 2001 год Вадим Филашкин проходил срочную службу в ВСУ. До 2007 года служил по контракту.
Работал в органах МВД Украины, в частности был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Вадим Филашкин — кандидат юридических наук по специальности "уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность".
Александр Коваль: что известно о деятельности нового председателя Ровенской ОГА
36-летний Александр Коваль родом из Костопольщины. Как сообщается на сайте РГА, чиновник имеет значительный управленческий опыт. Работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.
Также был первым заместителем, а затем и председателем Костопольской РГА. В 2021 году его назначили главой Ровенской РГА.
Напомним, Верховная Рада назначила Павла Кириленко, ранее возглавлявшего Донецкую областную военную администрацию (ОВА), на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).