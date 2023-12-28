"Решает Украина": в МВД Эстонии высказались о вероятности выдачи военнообязанных

Министр Лаури Ляенеметс отметил, что если Украина попросит эстонское государство о помощи в мобилизации граждан, то властям было бы довольно трудно отказать.

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Не Эстония должна решать, кто из украинцев должен идти защищать свою Родину, когда и стоит ли это делать, поскольку это компетенция украинского правительства. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс в Facebook сообщил подробности.

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Он отметил, что Эстония никоим образом не решает кого, когда и даже если Украина решит мобилизовать. По его словам, эти люди все еще являются гражданами Украины, несмотря на защиту, которую они получили от балтийской страны. Это означает, что если украинское государство решит отозвать их в связи с мобилизацией, придется делиться с информацией о людях, которые находятся на эстонской территории.

Руководитель ведомства отметил, что в случае, если бы Украина попросила эстонское государство о помощи в мобилизации украинских граждан, проживающих в Эстонии, властям было бы достаточно трудно отказать. В то же время чиновник отметил, что сейчас такой возможности нет в рамках международного права.

"Эстония никого отсюда не выгоняет и не работает над тем, чтобы отправить обратно на фронт тех беженцев от войны, которые нашли здесь убежище", — пояснил Лаури Ляенеметс.

Как отметил чиновник, кого, когда и приглашать ли — это исключительно решение украинского государства, а уже потом ожидается отдельная дискуссия на правительственном уровне о том, как будет действовать в этом направлении вопросе эстонское государство. Ни министр внутренних дел, ни правительство Эстонии, по его словам, не могут решать за Украину, кого и из каких стран отозвать воевать за Украину против российских захватчиков.

Возвращение мужчин из Эстонии — заявление МВД

Лаури Ляенеметс, руководитель МВД Эстонии, сообщил о готовности своей страны оказать поддержку Украине в мобилизации ее граждан, если такая необходимость возникнет. По словам министра, на территории балтийской страны проживает примерно 7500 украинских граждан призывного возраста. В то же время он отметил, что многие из них освобождены от обязательной мобилизации.

Янек Мяги, руководитель Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел, заявил, что Украина не обращалась к правительству Эстонии с запросом о возможной поддержке в осуществлении планов по призыву резервистов в Вооруженные Силы Украины.

Напомним, 22 декабря Михаил Подоляк, советник руководителя ОП, поддержал позицию министра обороны относительно призыва на службу мужчин, которые находятся за пределами страны. Он намекнул, что таких уклонистов можно было бы лишить преференций беженцев в тех странах, где они находятся.