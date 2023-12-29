"Что-то произошло": РФ выводит подразделения на левом берегу Днепра на Херсонщине, — обозреватель

Подразделения, которые выводят, действовали за границей "Песчановки-Поймы" и в районе Подстепного. Александр Коваленко предполагает, что они понесли большие потери.

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На левом берегу Херсонщины оккупанты из-за потерь вынуждены вывести свои подразделения для восстановления. Об этом 29 декабря написал в своем телеграмм-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в зоне ответственности группировки войск "Днепр" ВС РФ на левом берегу Херсонской области начался процесс вывода подразделений 205-й ОМСБр 49-й общевойсковой армии. Подразделения 205-й ОМСБр действовали за границей "Песчановки-Поймы" и в районе Подстепного.

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"Но что-то произошло, что им понадобилось восстановление. Напомню, что утратившим боеспособность подразделение считается когда потери превышают 30%. В нынешних реалиях, ВС РФ редко когда выводят подразделения из зоны боевых действий на восстановление даже при потерях 60%. Восстанавливать ставропольских чушкарей будут на "курортах", в районе Джанкоя", — рассказал военный эксперт.

Напомним, что бойцы ТрО в районе Серебрянского лесничества в Донецкой области заставили российских воинов свалить. В течение дня ожесточенного боя украинские защитники уничтожили 4 вражеских танка, 2 повредили и 1 "затрофеили", а также уничтожили 1 БМП, повредили 2 и уничтожили 2 МТ-ЛБ.

Ранее сообщалось, что ВСУ во второй раз уничтожили штурмовую колонну врага на Купянском направлении. Движение вражеской бронетехники отслеживал с воздуха украинский дрон и корректировал удары по ним артиллеристов ВСУ.