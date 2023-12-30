Истребитель Saab 35 Draken: один против СССР

Шведский истребитель Saab 35 стал новой вехой в авиационных технологиях. Также именно летчики Draken придумали маневр "кобра".

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Saab 35 был создан, чтобы защитить Швецию от угроз со стороны Советского Союза. В современном мире новейших стелс-истребителей и F-35 истребитель Saab 35 считается устаревшим. Но во времена Холодной войны Швеции был необходим этот самолет, чтобы гарантировать, что Россия не сможет доминировать в небе, если начнется Третья мировая война или другой конфликт.

Фокус перевел статью Питера Сучиу о шведском истребителе Saab 35, который создавался во времена Холодной войны.

Во время Второй мировой войны Швеция придерживалась политики нейтралитета, но рассчитывала, что если война все же начнется, то, скорее всего, против Советского Союза. ВВС Швеции предвидели необходимость в истребителе, который мог бы перехватывать бомбардировщики на больших высотах, но при этом был бы способен поражать истребители.

Разработка такого перехватчика началась вскоре после Второй мировой войны, и это был огромный скачок вперед в авиационных технологиях. У инженеров компании Saab возникла инновационная идея создания нового всепогодного сверхзвукового истребителя – Saab 35 Draken.

Saab 35 Draken – это огромный скачок в технологиях Фото: SAAB

Авиаконструктор Эрик Братт вместе с командой из более чем 500 техников пришел к идее уникальной формы "двойного дельтавидного" крыла после изучения различных способов упаковки топлива и оборудования. Это был радикальный дизайн, и Draken – что переводится как "дракон", но на самом деле означает "воздушный змей" и связано с формой крыльев – стал первым самолетом, успешно применившим конструкцию двойного дельтавидного крыла. Большие крылья треугольной формы, наиболее широкие в задней части и сужающиеся к носу самолета, дают множество преимуществ.

Прежде всего, дельтавидные крылья имеют больший внутренний объем для топлива, чем обычные крылья, а также конструктивно более прочны. Компромисс заключается в большем сопротивлении по сравнению с обычными стреловидными крыльями.

Братту и его команде двойная дельтавидная конструкция показалась многообещающей, и после трех лет интенсивного изучения конструкции в 1952 году был впервые поднят в воздух Saab-210 – испытательный самолет, получивший неофициальное прозвище "Lilldraken" или "маленький воздушный змей", – который стал пионером уникальной двойной дельтавидной формы крыла Saab. Такие масштабные прототипы были необходимы в эпоху до автоматизированного проектирования (CAD) и продвинутого моделирования полетов.

Изобретение маневра "кобра"

Первый прототип Saab-35A поднялся в небо 25 октября 1955 года, а J35A стал ранней серийной моделью. Из-за исторически не оправдавшей себя бесхвостой конструкции в начале эксплуатации самолет столкнулся с рядом проблем, включая несколько сваливаний.

Первый прототип Saab-35A поднялся в небо 25 октября 1955 года Фото: SAAB

Однако пилоты были обучены, как не допустить этого, и в результате длительных тренировок пилотов появился так называемый "маневр кобры", когда самолет, летящий на умеренной скорости, может резко поднять нос до вертикального положения и запрокинуть его, на мгновение застопорив самолет, прежде чем совершить воздушное торможение всем корпусом, а затем опуститься обратно в нормальное положение.

Сейчас этот маневр считается одним из самых сложных, но обычно его выполняют только на авиашоу.

Противодействие Советам

Во время Холодной войны Saab 35 зарекомендовал себя как эффективный сверхзвуковой перехватчик и истребитель. Это был один из первых боевых самолетов западноевропейской постройки, скорость которого в обычном полете превышала 2 Маха. Самолет был принят на вооружение ВВС Швеции, а затем экспортировался в Финляндию, Австрию и Данию.

Маневрк "кобра" в исполнении Saab 35 Draken

Самолет прошел ряд модернизаций: всего был выпущен 651 экземпляр. Последний Saab 35 Draken, состоявший на вооружении ВВС Австрии, был снят с эксплуатации только в 2005 году, что свидетельствует о его эффективной конструкции и возможностях. Хотя самолет никогда не участвовал в реальных боевых действиях, он, скорее всего, отлично справился бы с ролью перехватчика советских бомбардировщиков и более чем достойно противостоял советским истребителям той эпохи.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана, который за свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру участвовал в создании более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав более 3 000 материалов. Он регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes.