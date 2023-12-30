Есть стратегия на 2024 год: Зеленский провел итоговое заседание Ставки в 2023-м

По словам украинского лидера, в этом году Украина не отступила ни на каком направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо.

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили военные итоги года и определили стратегию на следующий год. Об этом сообщил сам украинский лидер.

"Итоговая Ставка в этом году. Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше", — сказал он.

Также президент отметил, что с учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на следующий год.

Кроме того, он подчеркнул, что в текущем году Украина не совершила ни одного отступления на земле, вернула контроль над морскими территориями и обеспечила более высокий уровень безопасности в воздушном пространстве.

"Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждому, кто отдает все силы ради победы Украины", – подытожил Зеленский.

Напомним, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу после массированного обстрела РФ. По его словам, ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины, ведь они влияют на весь Альянс, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

Также глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет ПВО. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин сейчас проверяет оборону Украины и готовность Запада ее поддерживать.