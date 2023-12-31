Пытаются обмануть беспилотники: россияне рисуют самолеты-приманки на аэродромах, — ISW

По данным экспертов, оккупанты не знают, как защитить их авиацию.

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Россияне на авиабазах создают изображения самолетов-приманок с целью ввести в заблуждение атакующие беспилотные устройства. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны 31 декабря.

Согласно данным Института изучения войны, на снимках со спутников заметно, что российские военные на авиабазе Приморско-Охтарска создали изображения самолетов-приманок. Вероятно, это сделано с целью защиты истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-34 от атак беспилотных летательных аппаратов.

"Российские войска по-прежнему пытались придумать эффективное средство, которое позволило бы оградить их самолеты и вертолеты на аэродромах от беспилотников", — пишут эксперты.

Специалисты полагают, что эти меры не только направлены на укрепление защиты от беспилотных атак, но также могут служить попыткой снизить обнаружение самолетов, особенно в ночное время. Создание "дополнительного слоя" защиты, предположительно, сопровождается стремлением уменьшить видимость воздушных средств.

Фокус ранее писал, что массированный удар ВС РФ по Украине 29 декабря — вероятно, месть за "Новочеркасск".

Также Фокус писал, что 29 декабря во время массированной атаки ВС РФ над Польшей со стороны Украины пролетел неизвестный воздушный объект. Для усиления безопасности воздушного пространства Польши повышена боевая готовность средств противовоздушной обороны, а также отправлены на дежурство истребители.