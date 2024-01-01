Идея Шойгу: Путин повысил в России призывной возраст до 30 лет, — росСМИ

Нижняя планка осталась прежней, то есть в РФ смогут забирать на срочную службу в 18 лет. По информации журналистов, ранее предусматривался переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года.

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В Российской Федерации вступил в силу закон, согласно которому увеличен призывной возраст. Теперь в армию смогут набирать людей в 30 лет. Соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что призывной возраст подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней, то есть россиян смогут забирать на срочную службу в 18 лет. Россияне, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, в этом году призываться на срочную службу не будут.

По информации журналистов, в конце июля 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство об изменении призывного возраста.

Ранее предусматривался переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Однако ко второму чтению поправками нормы о повышении нижнего предела, а также переходный период были исключены.

Кроме того, отсрочку от призыва на срочную службу предоставляют гражданам, которые работают в аккредитованных IT-компаниях, до достижения ими 30 лет.

Отмечается, что с идеей изменить границы призывного возраста выступил в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, Минобороны РФ хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников. Минобороны РФ хочет внести изменения в проведение медосмотра граждан, имеющих "заболевания, которые не существенно влияют на способность исполнять обязанности военной службы".

Напомним, 21 декабря сообщалось, что Путин хочет ввести онлайн-повестки раньше обещанного срока. Россиян уверяли, что раньше 2025 года электронных повесток не будет.