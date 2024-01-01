Ідея Шойгу: Путін підвищив в Росії призовний вік до 30 років, — росЗМІ

Нижня планка залишилася колишньою, тобто в РФ зможуть забирати на строкову службу у 18 років. За інформацією журналістів, раніше передбачався перехідний період для нижньої межі призовного віку до 2026 року.

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В Російській Федерації набув чинності закон, згідно з яким збільшено призовний вік. Тепер до війська зможуть набирати людей у 30 років. Відповідний закон було підписано президентом країни Володимиром Путіним 4 серпня 2023 року. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що призовний вік підняли з 27 до 30 років. Нижня планка залишилася колишньою, тобто росіян зможуть забирати на строкову службу у 18 років. Росіяни, яким виповнилося 27 років до 31 грудня 2023 року, цього року призиватися на термінову службу не будуть.

За інформацією журналістів, наприкінці липня 2023 року Держдума одразу в другому і третьому читаннях ухвалила поправки до законодавства про зміну призовного віку.

Раніше передбачався перехідний період для нижньої межі призовного віку до 2026 року. Однак до другого читання поправками норми про підвищення нижньої межі, а також перехідний період були виключені.

Крім того, відстрочення від призову на строкову службу надають громадянам, які працюють в акредитованих IT-компаніях, до досягнення ними 30 років.

Зазначається, що з ідеєю змінити межі призовного віку виступив наприкінці 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Крім того, Міноборони РФ хоче змінити вимоги до стану здоров'я призовників. Міноборони РФ хоче внести зміни у проведення медогляду громадян, що мають "захворювання, які не суттєво впливають на здатність виконувати обов'язки військової служби".

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що Путін хоче запровадити онлайн-повістки раніше за обіцяний термін. Росіян запевняли, що раніше 2025 року електронних повісток не буде.