Всыпали "добавки": Силы обороны на Запорожье выследили и разбили позицию россиян (видео)

Вражеские позиции атаковали в два захода. Только двум оккупантам удалось выжить.

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На Запорожском направлении благодаря украинским пограничникам не повезло оккупантам, которые разместили свои позиции в одной из посадок. По ним прилетели "новогодние подарки" от артистов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники "выкурили" из нор оккупантов и всыпали им свинца. На Запорожском направлении аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражеские позиции и скорректировали туда огонь артиллерии. Как только захватчики вылезли из нор, сразу получили добавки", — говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах видно, что аэроразведчики долго наблюдали за россиянами. Те носили раненого и ходили вблизи блиндажей.

Далее бойцы ГПСУ координаты передали артиллерии, и та точно отработала.

Отмечается, что в результате артударов из 7 оккупантов на вражеской позиции в живых осталось двое. Они накивали пятки с места происшествия.

Напомним, что бойцы ВСУ с помощью дрона смогли освободить из плена бойца соседней бригады. Они вывели его в безопасную позицию, где его забрала группа.

Ранее сообщалось, что украинский танк вплотную разнес позиции оккупантов и забрал бойцов ВСУ из окружения. Несколько украинских бойцов попали в сложную ситуацию, поэтому танкисты приняли бой и помогли собратьям.