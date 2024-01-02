Китай нацелился на новую спорную территорию союзника США, — СМИ (карта)

По данным Токио, большие корабли береговой охраны Китая преследуют рыбацкие суда в территориальных водах Японии.

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Китай планирует каждый день на протяжении 2024 года отправлять свои корабли возле группы островов, которые контролирует Япония, чтобы таким образом заявить о своих претензиях на спорную территорию. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на сообщения из Токио.

Во время недавнего визита в командный штаб китайской береговой охраны в Восточно-Китайском море председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость "постоянного усиления" действий вокруг островов Сэнкаку, говорится в публикации японской газеты Kyodo News со ссылкой на неназванный источник.

Необитаемые острова Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) состоят из пяти островков и трех скал примерно в 320 км к юго-западу от японской префектуры Окинава. Напряженность по этому вопросу между Пекином и Токио возрастает с 2012 года, когда японское правительство национализировало острова.

Спорные острова

Большие корабли береговой охраны Китая, некоторые из которых вооружены автопушками, рекордно длительное время преследуют местные рыбацкие суда, которые стоят на якоре в заявленных территориальных водах Японии, заявляют представители Токио. Следующий шаг Пекина может привести к дальнейшей эскалации в вопросе давнего территориального спора с самым важным союзником США в регионе.

"Мы можем двигаться только вперед, а не назад. Никогда не позволим захватить даже миллиметр нашей территории", — заявил Си Цзиньпин военным из береговой охраны Китая.

Сообщается, что, если понадобится, Пекин будет ежедневно инспектировать японские рыболовные корабли.

К подобным угрозам правительство КНР прибегало и в прошлом: на абордаж обещали взять тайваньские торговые суда, пытаясь тем самым установить контроль над спорными водами. Эксперты в данной области описывают это как форму "законного воздействия" против противников Китая.

США не придерживаются какой-либо позиции относительно суверенитета Сенкаку, но признают администрацию Японии, которая ими управляет.

В прошлом году президент США Джо Байден подтвердил "непоколебимую" приверженность США обороне Японии, что предусмотрено совместным договором о безопасности, действие которого распространяется и в случае нападения на японские правительственные суда в Сенкаку.

Соглашение предполагает, что из-за любого столкновения американские войска могут быть втянуты в непосредственный конфликт с КНР. Такой же риск присутствует и в Южно-Китайском море, из-за которого КНР спорит с Филиппинами, еще одним союзником США.

Посол США в Японии Рам Эмануэль отреагировал на публикацию в СМИ и упрекнул китайскую сторону.

"В первый день Нового года руководство [КНР] объявило, что они будет держать корабли на японских островах Сэнкаку и рядом с ними 365 дней подряд", — написал дипломат. По его словам, это звучит как новогоднее обещание.

Последние данные, опубликованные МИД Японии, свидетельствуют о том, что китайская береговая охрана регулярно появлялась у островов Сэнкаку в прошлом году. В территориальные воды островов могло входить от 4 до 16 судов в месяц.

Напомним, что впервые после Второй мировой союзник США представил авианосец для истребителей 5-го поколения.

Также сообщалось, что 21 декабря китайские рыбаки сняли редкую субмарину-невидимку КНР.