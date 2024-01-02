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Военный Фокус

Китай нацелился на новую спорную территорию союзника США, — СМИ (карта)

Береговая охрана Японии
Фото: Japan Coast Guard | Береговая охрана Японии

По данным Токио, большие корабли береговой охраны Китая преследуют рыбацкие суда в территориальных водах Японии.

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Китай планирует каждый день на протяжении 2024 года отправлять свои корабли возле группы островов, которые контролирует Япония, чтобы таким образом заявить о своих претензиях на спорную территорию. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на сообщения из Токио.

Во время недавнего визита в командный штаб китайской береговой охраны в Восточно-Китайском море председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость "постоянного усиления" действий вокруг островов Сэнкаку, говорится в публикации японской газеты Kyodo News со ссылкой на неназванный источник.

Необитаемые острова Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) состоят из пяти островков и трех скал примерно в 320 км к юго-западу от японской префектуры Окинава. Напряженность по этому вопросу между Пекином и Токио возрастает с 2012 года, когда японское правительство национализировало острова.

Спорные острова Fullscreen
Спорные острова

Большие корабли береговой охраны Китая, некоторые из которых вооружены автопушками, рекордно длительное время преследуют местные рыбацкие суда, которые стоят на якоре в заявленных территориальных водах Японии, заявляют представители Токио. Следующий шаг Пекина может привести к дальнейшей эскалации в вопросе давнего территориального спора с самым важным союзником США в регионе.

"Мы можем двигаться только вперед, а не назад. Никогда не позволим захватить даже миллиметр нашей территории", — заявил Си Цзиньпин военным из береговой охраны Китая.

Сообщается, что, если понадобится, Пекин будет ежедневно инспектировать японские рыболовные корабли.

К подобным угрозам правительство КНР прибегало и в прошлом: на абордаж обещали взять тайваньские торговые суда, пытаясь тем самым установить контроль над спорными водами. Эксперты в данной области описывают это как форму "законного воздействия" против противников Китая.

США не придерживаются какой-либо позиции относительно суверенитета Сенкаку, но признают администрацию Японии, которая ими управляет.

В прошлом году президент США Джо Байден подтвердил "непоколебимую" приверженность США обороне Японии, что предусмотрено совместным договором о безопасности, действие которого распространяется и в случае нападения на японские правительственные суда в Сенкаку.

Соглашение предполагает, что из-за любого столкновения американские войска могут быть втянуты в непосредственный конфликт с КНР. Такой же риск присутствует и в Южно-Китайском море, из-за которого КНР спорит с Филиппинами, еще одним союзником США.

Посол США в Японии Рам Эмануэль отреагировал на публикацию в СМИ и упрекнул китайскую сторону.

"В первый день Нового года руководство [КНР] объявило, что они будет держать корабли на японских островах Сэнкаку и рядом с ними 365 дней подряд", — написал дипломат. По его словам, это звучит как новогоднее обещание.

Последние данные, опубликованные МИД Японии, свидетельствуют о том, что китайская береговая охрана регулярно появлялась у островов Сэнкаку в прошлом году. В территориальные воды островов могло входить от 4 до 16 судов в месяц.

Напомним, что впервые после Второй мировой союзник США представил авианосец для истребителей 5-го поколения.

Также сообщалось, что 21 декабря китайские рыбаки сняли редкую субмарину-невидимку КНР.