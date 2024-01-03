"Не выдержало сердце": из-за обстрела Киева умер спасенный зоозащитниками кот Жовтень (фото)

Уже в январе Жовтень должен был ехать в свою новую семью в Париж. Его нашли на обочине с перебитыми лапами в 2022 году.

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В украинском приюте умер кот Октябрь, спасенный зоозащитниками в 2022 году. Об этом 2 января сообщили в организации "ЗооПатруль".

"У Жовтня не выдержало сердце", — говорится в посте.

Кот Жовтень Фото: ЗооПатруль

Зоозащитники рассказали, что ночью на 2 января было очень громко из-за массированной атаки ВС РФ и работы ПВО. Кроме того, в приюте исчез свет.

"Собаки дрожали, а Жовтень просто застыл на месте", — описали в организации.

Кот Жовтень Фото: ЗооПатруль

Октября спасли в октябре 2022 года, поэтому, вероятно, так и назвали. Его нашли на обочине трассы с перебитыми задними лапами, но смогли вылечить. Впоследствии кот полностью выздоровел.

Кот Жовтень Фото: ЗооПатруль

В январе Жовтень должен был ехать в Париж — к своей новой семье. Однако до своего путешествия он не дожил.

"Жовтень — это наша локальная легенда. Он "держал" котодом, был суровым внешне, но ласковым в душе. Нам будет очень не хватать этого большого "плохого парня"", — заявили зоозащитники.

Кот Жовтень Фото: ЗооПатруль

Они напомнили, что еще в марте 2022 года увидели, как животные умирают от страха.

"Потерянные, брошенные, испуганные, потерявшие хозяев или сами не пережившие обстрелы — еще одно ужасное последствие войны и агрессии вражеской страны", — подчеркнули в организации.

Кот Жовтень Фото: ЗооПатруль

Напомним, 2 января ВС РФ атаковали Украину 99 ракетами. Из них силам ПВО удалось сбить 72. Перед запуском ракет города атаковали 35 дронов, все они были уничтожены.

Известно, что в результате массированного удара в Киеве пострадали 52 человека, двое — погибли.