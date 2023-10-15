"Предсказывал смерть": кот прижимался к людям в последние минуты их жизни (фото)

Поначалу врачи не заметили связь животного с людьми, но после 25 различных инцидентов они начали подозревать, что оно может обнаружить то, что не могут выявить специалисты.

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В США кот, "предсказывающий смерть", всегда прижимается к постояльцам дома престарелых в штате Род-Айленд непосредственно перед их смертью. Об этом пишет Daily Star.

По словам врачей одного из пансионатов, кот по кличке Оскар успешно предсказал более 100 смертей, становясь очень ласковым к пациентам за несколько часов до их ухода из жизни.

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Многие люди верят, что животные обладают шестым чувством, которого так не хватает человеку, а некоторые считают, что они даже могут предсказывать смерть. Один кот, живший в доме престарелых, прославился тем, что якобы чувствовал, когда его постояльцы уйдут из жизни. Оскар был принят в дом престарелых в штате Род-Айленд в 2005 году, чтобы утешать его жильцов.

Сотрудники быстро заметили, что кот любит оставаться в одиночестве большую часть времени. Когда он сворачивался калачиком рядом с кем-то из постояльцев, этот пациент умирал через несколько часов. Вначале врачи не установили взаимосвязи, но после 25 различных инцидентов они начали подозревать, что животное может обнаружить то, что не могут обнаружить они.

Персонал говорил, что кот приходит к пациенту в последние два часа его жизни, поэтому они стали использовать движения Оскара как предупреждение и звонить родственникам пациентов, чтобы дать им возможность прийти и попрощаться.

Оскар был принят в дом престарелых в штате Род-Айленд в 2005 году Фото: коллаж Фокус

Доктор Дэвид Доса написал статью для New England Journal of Medicine, в которой проверил гипотезу о том, что кот может определять, кто из смертельно больных пациентов умрет следующим. Он полагал, что Оскар чувствует биохимические изменения в организме пациентов. Другие эксперты считают, что животное улавливало отсутствие движения у жильцов или обнаруживала ранние стадии запаха, издаваемого при смерти.

"Поначалу Оскар был очень пугливым котом. Он не хотел выходить на улицу. Он держался особняком. Часто его можно было найти в кладовке или под кроватью, и только когда человек был близок к смерти, кот выходил на свет. Он — настоящее чудо", — рассказывал Дэвид Доса

По состоянию на 2015 год, по словам доктора Доса, Оскар успешно предсказал более 100 смертей. Кот умер в возрасте 17 лет 22 февраля 2022 года после непродолжительной болезни

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