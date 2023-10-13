За 560 км от дома: супруги случайно увезли с собой в отпуск соседского кота (фото)

Семейна пара на протяжении всей поездки не замечала пушистое домашнее животное, которое пробралось к ним в трейлер. Кот по кличке Бонни дал о себе знать только после того, как супруги сходили на ужин в отпуске.

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Джанет и Пол Аткинсон из Великобритании обнаружили, что соседский кот проник в их фургон и отправился с ними в отпуск на расстояние 563 км после того, как вернулись с ужина в новом городе. Об этом пишет Daily Star.

Супруги покинули Хорнкасл в Линкольншире (Англия), направляясь к югу Девона, чтобы насладиться солнцем, песком и морем. Однако на протяжении всей поездки они не замечали пушистое домашнее животное, которое пробралось к ним в трейлер.

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Кот по кличке Бонни в какой-то момент проник в машину, но о себе дал знать только после того, как супруги вернулись с ужина в местном ресторане.

Узнав, что животное оказалось в их фургоне, пара осознала, что произошло. Опасаясь, что Бонни может выбежать до их возвращения в родной город, они решили организовать ему свой собственный небольшой отпуск. С тех пор Бонни наслаждался проживанием в местной благотворительной организации "Животные в беде". Сообщается, что за животным хорошо ухаживали во время их отсутствия.

"Мы сразу же узнали этого кота. Я сфотографировала его и выложила фотографию в нашу местную общественную группу. Мы узнали, что кот по кличке Бонни принадлежит нашей соседке Стефани. Мы не думали, что сможем держать Бонни в трейлере всю неделю, поэтому на следующий день я обзвонила все местные питомники, чтобы найти для него безопасное место на неделю. Но ни один из них не смог взять его к себе, так как у него не было последних прививок. К счастью, когда я позвонила в организацию "Животные в беде", они смогли принять его", — поведала о ситуации Джанет.

Бонни вместе с парой вернулся в домой и был возвращен своей хозяйке Фото: SWNS

Бонни вместе с парой вернулся в Линкольншир и был возвращен домой к своей хозяйке в целости и сохранности.

"Мы думаем, что Бонни очень хорошо отдохнул в Девоне. Наверное, он наслаждался тишиной и покоем вдали от собак. Когда он вернулся домой, то первым делом поздоровался с другим котом, Клайдом, а затем отправился проверить, все ли в его королевстве так, как он оставил. После этого он вернулся и лег спать, выглядя очень довольным собой. У него были каникулы, хотя у нас их не было. Он прекрасно устроился на новом месте, и мы очень рады, что он вернулся", — рассказала его хозяйка, Стефани.

Ранее Фокус сообщал, что владельцы кошек предпочитают общество животного, чем своего партнера. Благотворительная организация по защите животных провела исследование, которое показало, что многие люди ищут в домашнем животном те же черты, что и в любимом человеке.

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